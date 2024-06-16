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Бояринцев — о будущем Рыбуса в «Рубине»: «Для коллектива такого игрока можно и оставить»

Алина Савинова
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Главный тренер «Ротора» Денис Бояринцев поделился мыслями о будущем польского игрока казанского «Рубина» Мацея Рыбуса.

«Рыбус — ветеран российского футбола. Он уже много сезонов провел на хорошем уровне. Мне кажется, ему уже легко найти достойную замену в «Рубине». Тут никуда не денешься, он хороший игрок, но молодежь подпирает. Много интересных российских игроков появляется. У «Рубина» прекрасная академия. Наверное, можно поискать своего воспитанника с долгосрочной перспективой. Мацей — классный игрок, хороший человек, но все меняется. Для коллектива такого игрока можно и оставить. Опытный, уважаемый футболист нужен для определенных коммуникаций. Думаю, руководство решит, в каком статусе им нужен Рыбус», — цитирует Бояринцева Legalbet.

34-летний Рыбус перешел в «Рубин» летом 2023 года. Всего за казанскую команду он отыграл 8 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Его контракт рассчитан до конца июня 2024-го.

Источник: Legalbet
Денис Бояринцев
Мацей Рыбус
Футбол
ФК Рубин (Казань)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
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25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
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25.05 16:30
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Матео Кассьерра

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Джон Кордоба

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Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

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П
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Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

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Маркус Вендел

Зенит

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да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
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Пари Нижний Новгород

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