Игорь Денисов отстранен от футбольной деятельности на год условно
Тренер команды академии «Торпедо» 2011 года Игорь Денисов отстранен от любой деятельности, связанной с футболом, на один год условно, сообщается на сайте Московской федерации футбола.
Также 40-летний специалист оштрафован на 15 000 рублей по итогам решения КДК МФФ. В мае 2024 года за команду Денисова в матче против «Космоса» выступал футболист, не имевший на это право. Также команде было присуждено поражение со счетом 0:3.
Денисов стал тренером академии «Торпедо» в январе 2024 года.
Источник: https://mosff.ru/posts/2400
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|17
|6
|7
|52-27
|57
|
2
|Краснодар
|30
|16
|8
|6
|45-29
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|8
|6
|53-39
|56
|
4
|Локомотив
|30
|14
|11
|5
|52-38
|53
|
5
|Спартак
|30
|14
|8
|8
|41-32
|50
|
6
|ЦСКА
|30
|12
|12
|6
|56-40
|48
|
7
|Ростов
|30
|12
|7
|11
|43-46
|43
|
8
|Рубин
|30
|11
|9
|10
|31-38
|42
|
9
|Кр. Советов
|30
|11
|8
|11
|46-44
|41
|
10
|Ахмат
|30
|10
|5
|15
|33-45
|35
|
11
|Факел
|30
|7
|11
|12
|22-31
|32
|
12
|Оренбург
|30
|7
|10
|13
|34-41
|31
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|29-51
|30
|
14
|Урал
|30
|7
|9
|14
|30-46
|30
|
15
|Балтика
|30
|7
|5
|18
|33-42
|26
|
16
|Сочи
|30
|5
|9
|16
|37-48
|24
Результаты / календарь
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22 тур
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|25.05
|16:30
|
Зенит – Ростов
|2 : 1
|25.05
|16:30
|
Краснодар – Динамо
|1 : 0
|25.05
|16:30
|
Кр. Советов – Пари НН
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Рубин – Сочи
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
Балтика – Локомотив
|1 : 3
|25.05
|16:30
|
Факел – Ахмат
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Оренбург – Спартак
|0 : 0
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|21
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|24
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|24
|1
|5
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|25
|1
|4
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