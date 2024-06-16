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Игорь Денисов отстранен от футбольной деятельности на год условно

Сергей Разин
корреспондент
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Тренер команды академии «Торпедо» 2011 года Игорь Денисов отстранен от любой деятельности, связанной с футболом, на один год условно, сообщается на сайте Московской федерации футбола.

Также 40-летний специалист оштрафован на 15 000 рублей по итогам решения КДК МФФ. В мае 2024 года за команду Денисова в матче против «Космоса» выступал футболист, не имевший на это право. Также команде было присуждено поражение со счетом 0:3.

Денисов стал тренером академии «Торпедо» в январе 2024 года.

Источник: https://mosff.ru/posts/2400
Игорь Денисов
ФК Торпедо (Москва)
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 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
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