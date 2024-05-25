«РБ Спорт»: Сафонов в ближайшие дни подпишет 5-летний контракт с «ПСЖ»

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов станет игроком «ПСЖ», утверждает «РБ Спорт».

По информации источника, 25-летний россиянин в ближайшие дни отправится на медосмотр и подпишет 5-летний контракт с парижским клубом. Ожидается, что сумма трансфера составит 20 миллионов евро.

22 мая появилась информация о том, что «ПСЖ» близок к соглашению с «Краснодаром» по трансферу 25-летнего российского голкипера.

В завершившемся сезоне Сафонов провел за «Краснодар» 30 матчей в РПЛ, пропустил 27 мячей и 11 раз отыграл на ноль