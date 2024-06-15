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Кафанов: «Перехода Сафонова в «ПСЖ» недостаточно для сравнения с Акинфеевым»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Матвей Сафонов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов считает, что не стоит сравнивать Матвея Сафонова, перешедшего в «ПСЖ», с голкипером ЦСКА Игорем Акинфеевым.

В пятницу, 14 июня французский клуб объявил о подписании контракта с 25-летним Сафоновым на 5 лет.

— Матвей стал легендой «Краснодара», был железным первым номером. «быков». Но готов ли он сидеть в запасе «ПСЖ», если проиграет конкуренцию Доннарумме? Не надломит ли это его психологически?

— Знаете, когда человек решает стать вратарем, он изначально понимает, что какой-то период в своей карьере ему придется провести на скамейке запасных. На моем веку есть только один пример голкипера, который еще в юном возрасте занял место в воротах и потом этот пост оставлял за собой постоянно. Игорь Акинфеев!

Так что никаких проблем здесь быть не должно. Матвей не опустит рук, будет много работать и, уверен, дождется своего часа!

— В России часто сравнивают Сафонова и Акинфеева. Теперь некоторые скажут, что Матвей превзошел Игоря, так как уехал в топовый европейский клуб?

— Андрей Лунев тоже был приглашен в именитый клуб — «Байер», но никто его с Акинфеевым не сравнивал. У Игоря так много различных достижений, что одного приглашения даже в такую команду, как «ПСЖ», недостаточно для сравнения с ним. Матвей только сейчас по-настоящему начинает свою карьеру, и у него еще все впереди. Очень хочется, чтобы он смог выжать максимум из своего таланта, из того, что дал ему Бог.

— В минувшем сезоне Сафонов был лучшим вратарем в РПЛ?

— На мой взгляд, да.

Сафонов — воспитанник «Краснодара». В сезоне-2023/24 голкипер пропустил 27 голов в 30 матчах за «быков» и отыграл 11 встреч на ноль.

«ПСЖ» заплатил за трансфер вратаря 20 миллионов евро.

Матвей Сафонов. «По разговору с Матвеем понял: он не хочет быть вторым номером в «ПСЖ»! Кафанов — о трансфере Сафонова и сравнении с Акинфеевым

Игорь Акинфеев
Матвей Сафонов
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Виталий Кафанов
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Кафанов: «Шансы Сафонова против Доннаруммы в «ПСЖ»? Не 50 на 50»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 34 22 10 2 81-33 76
2
 Монако 34 20 7 7 68-42 67
3
 Брест 34 17 10 7 53-34 61
4
 Лилль 34 16 11 7 52-34 59
5
 Ницца 34 15 10 9 40-29 55
6
 Лион 34 16 5 13 49-55 53
7
 Ланс 34 14 9 11 45-37 51
8
 Марсель 34 13 11 10 52-41 50
9
 Реймс 34 13 8 13 42-47 47
10
 Ренн 34 12 10 12 53-46 46
11
 Тулуза 34 11 10 13 42-46 43
12
 Монпелье 34 10 12 12 43-48 41
13
 Страсбур 34 10 9 15 38-50 39
14
 Нант 34 9 6 19 30-55 33
15
 Гавр 34 7 11 16 34-45 32
16
 Метц 34 8 5 21 35-58 29
17
 Лорьян 34 7 8 19 43-66 29
18
 Клермон Фут 34 5 10 19 26-60 25
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19.05 22:00
Гавр – Марсель
 1 : 2
19.05 22:00
Ланс – Монпелье
 2 : 2
19.05 22:00
Лилль – Ницца
 2 : 2
19.05 22:00
Лорьян – Клермон Фут
 5 : 0
19.05 22:00
Лион – Страсбур
 2 : 1
19.05 22:00
Метц – ПСЖ
 0 : 2
19.05 22:00
Монако – Нант
 4 : 0
19.05 22:00
Реймс – Ренн
 2 : 1
19.05 22:00
Тулуза – Брест
 0 : 3
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ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 27
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 19
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 19
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 8
Анжел Гомеш

Анжел Гомеш

Лилль

 8
Пьер-Эмерик Обамеянг

Пьер-Эмерик Обамеянг

Марсель

 8
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Клермон Фут

 20 2 5
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Эльбасан Рашани

Клермон Фут

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Рассул Ндиайе

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 19 1 2
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