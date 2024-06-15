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Лахиялов прокомментировал переход Сафонова в «ПСЖ»

Виктория Кравченко
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Президент махачкалинского «Легиона» Шамиль Лахиялов оценил переход российского вратаря Матвея Сафонова из «Краснодара» в «ПСЖ».

— Если честно, я до последнего не верил в осуществление этого трансфера, который стоит в одном ряду с переходом Андрея Аршавина в лондонский «Арсенал». Знаковое событие. Не могу сказать, что оно существенно повлияет на развитие российского спорта и футбола в частности, — цитирует Лахиялова «Евро-Футбол.Ру».

14 июня «ПСЖ» и «Краснодар» объявили о трансфере 25-летнего россиянина в парижский клуб. Контракт рассчитан до лета 2029 года.

Сафонов является воспитанником академии «Краснодара». В сезоне-2023/24 голкипер провел 30 матчей за «быков», в которых пропустил 27 голов. 11 раз он сохранил ворота в неприкосновенности.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/36/1005653010_lahiyalov_transfer_safonova_v_psj__kak_perehod_arshavina_v_arsenal
Матвей Сафонов
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
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