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Семин о переходе Сафонова в «ПСЖ»: «Это большая заслуга академии «Краснодара»

Сергей Жуков
корреспондент
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в комментарии «СЭ» поделился мнением о трансфере российского вратаря Матвея Сафонова из «Краснодара» в «ПСЖ».

«Переход Сафонова — это большая заслуга академии «Краснодара». Наконец-то Галицкий, который уделяет большое внимание своей академии и своим игрокам, дождался больших успехов. Вот сейчас воспитанник клуба был приглашен в один из европейских топ-клубов. Есть ли у Сафонова шансы выиграть конкуренцию за место в стартовом составе? Если его приглашают, то, конечно, есть. Его позвали за достаточно большие деньги, значит, в нем видят футболиста, который будет конкурировать. А выиграет ли он эту конкуренцию — зависит от него», — сказал Семин «СЭ».

14 июня «ПСЖ» и «Краснодар» объявили о трансфере 25-летнего россиянина в парижский клуб. Контракт рассчитан до лета 2029 года.

Сафонов является воспитанником академии «Краснодара». В сезоне-2023/24 голкипер провел 30 матчей за «быков», в которых пропустил 27 голов и отыграл 11 встреч на ноль.

Матвей Сафонов
ФК Краснодар
Юрий Семин
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Кафанов: «Перехода Сафонова в «ПСЖ» недостаточно для сравнения с Акинфеевым»
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 34 22 10 2 81-33 76
2
 Монако 34 20 7 7 68-42 67
3
 Брест 34 17 10 7 53-34 61
4
 Лилль 34 16 11 7 52-34 59
5
 Ницца 34 15 10 9 40-29 55
6
 Лион 34 16 5 13 49-55 53
7
 Ланс 34 14 9 11 45-37 51
8
 Марсель 34 13 11 10 52-41 50
9
 Реймс 34 13 8 13 42-47 47
10
 Ренн 34 12 10 12 53-46 46
11
 Тулуза 34 11 10 13 42-46 43
12
 Монпелье 34 10 12 12 43-48 41
13
 Страсбур 34 10 9 15 38-50 39
14
 Нант 34 9 6 19 30-55 33
15
 Гавр 34 7 11 16 34-45 32
16
 Метц 34 8 5 21 35-58 29
17
 Лорьян 34 7 8 19 43-66 29
18
 Клермон Фут 34 5 10 19 26-60 25
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19.05 22:00
Гавр – Марсель
 1 : 2
19.05 22:00
Ланс – Монпелье
 2 : 2
19.05 22:00
Лилль – Ницца
 2 : 2
19.05 22:00
Лорьян – Клермон Фут
 5 : 0
19.05 22:00
Лион – Страсбур
 2 : 1
19.05 22:00
Метц – ПСЖ
 0 : 2
19.05 22:00
Монако – Нант
 4 : 0
19.05 22:00
Реймс – Ренн
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Тулуза – Брест
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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

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Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 19
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 19
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 8
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Анжел Гомеш

Лилль

 8
Пьер-Эмерик Обамеянг

Пьер-Эмерик Обамеянг

Марсель

 8
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Клермон Фут

 20 2 5
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