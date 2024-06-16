Агент Дркушича назвал возможным переход футболиста в «Краснодар»

Футбольный агент Младен Ратковица не исключил, что защитник «Сочи» Ваня Дркушич может перейти в «Краснодар».

«Переход Дркушича в «Краснодар»? Все возможно. Мы ведем переговоры с клубами из России, но также и из других стран. Посмотрим, как будет развиваться ситуация дальше», — цитирует агента «РБ Спорт».

Дркушич выступает за «Сочи» с 2022 года. В прошлом сезоне 24-летний защитник сыграл за сочинский клуб 24 матча во всех турнирах, в которых забил два гола.

Контракт словенца с российским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 3 миллиона евро.