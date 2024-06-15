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Ребров пожелал удачи Сафонову в «ПСЖ»

Алина Савинова
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Бывший вратарь московского «Спартака» Артем Ребров поделился мнением о переходе голкипера Матвея Сафонова из «Краснодара» в «ПСЖ».

«Классно, что наши ребята уезжают в европейские клубы. И при этом довольно известные за пределами топ-чемпионатов. А тут еще и вратарь, что круче вдвойне! Хочется, чтобы все получилось, а дальше свои силы в ведущих лигах попробовали и другие лучшие российские футболисты. Успехов, Матвей!» — написал Ребров в своем Telegram-канале.

В пятницу, 14 июня, парижане объявили о переходе 25-летнего голкипера. Контракт футболиста с французским клубом рассчитан до лета 2029 года.

Сафонов является воспитанником «Краснодара». В сезоне-2023/24 он провел 30 игр за «быков» во всех турнирах, пропустив 27 голов и 11 раз сохранив ворота команды в неприкосновенности.

Источник: https://t.me/ArtemGenn/75
Артем Ребров
Матвей Сафонов
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
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 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
Рубин – Сочи
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