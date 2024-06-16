Абаев: «Дюпин — неравнозначная замена Сафонову»

Бывший голкипер «Краснодара» Илья Абаев оценил подписание черно-зелеными вратаря «Рубина» Юрия Дюпина.

«Дюпин — опытный вратарь, но Сафонов опытнее и мастеровитее. Наверное, на данный момент это неравнозначная замена, но равнозначную тяжело найти. В принципе, Дюпин — опытный вратарь и должен справиться с задачей», — сказал Абаев Metaratings.

С 2019 года голкипер выступал за казанский «Рубин», он покинул клуб в связи с истечением срока контракта. Соглашение Дюпина с «Краснодаром» рассчитано до конца сезона-2024/25. Он заменит Матвея Сафонова. который ранее стал игроком «ПСЖ».