Пиняев: «Баринов водил меня за ручку в школу «Локомотива»

Пиняев рассказал, был ли у него разговор с Бариновым по поводу перехода в «Локомотив»

Новичок «Локомотива» Сергей Пиняев ответил на вопрос «СЭ», был ли у него разговор с Дмитрием Бариновым в сборной России по поводу перехода в московский клуб.

— Дмитрий Баринов рассказал, что общался с вами в сборной по поводу «Локомотива», приглашал в команду. Такой разговор действительно состоялся?

— Да, был. Мы с Бариновым давно знакомы, общаемся. У нас и раньше были разговоры. Баринов — один из тех людей, кто отводил меня за ручку в школу «Локомотива», когда я находился там на протяжении года. Думаю, он хотел бы воссоединиться как-то.

28 декабря «Крылья Советов» и «Локомотив» объявили о трансфере Пиняева.

Пиняев перешел в «Крылья» летом 2021 года. За это время в команде он провел 45 матчей, забил 8 голов и отдал 6 результативных передач.

Пиняев подписал четырехлетний контракт с «Локомотивом». 18-летний хавбек будет выступать под номером 19.