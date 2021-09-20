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Радослав Ковач заявил о готовности возглавить «Спартак»

22:21
Радослав Ковач. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Радослав Ковач. Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший игрок «Спартака» Радослав Ковач заявил в комментарии «СЭ», что готов возглавить красно-белых.

Ранее, 20 сентября, ЦСКА выиграл у «Спартака» со счетом 1:0 в матче Тинькофф РПЛ. Единственный гол забил форвард Антон Заболотный.

«Готов ли я возглавить «Спартак»? Конечно! Я с удовольствием вернусь в «Спартак»!» — сказал Ковач «СЭ».

ЦСКА с 13 очками занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» располагается на 9-й строчке с 10 баллами.

ЦСКА — Спартак

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Владислав Флегонтов все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 8-й тур: ЦСКА — «Спартак» и другие матчи, даты и время начала, расписание и результаты, новости и обзоры игр