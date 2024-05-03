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КДК РФС оштрафовал «Спартак» по итогам матча РПЛ с «Локомотивом»

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Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС принял решение оштрафовать «Спартак» на 60 тысяч рублей за поведение фанатов московской команды в матче 26-го тура РПЛ с «Локомотивом» (3:2).

«Болельщики «Спартака» скандировали оскорбительные выражения. Это седьмое нарушение — штраф 60 тысяч рублей. Клуб предупрежден, что в случае последующих нарушений будут более серьезные санкции. Болельщики «Локомотива» также скандировали оскорбительные и нецензурные выражения. Это четвертое нарушение, штраф 50 тысяч рублей», — передает слова главы КДК Артура Григорьянца РИА Новости.

В следующем матче «Спартак» сыграет в Нижнем Новгороде против «Пари НН». Встреча пройдет 5 мая и начнется в 19:00 по московскому времени.

Источник: РИА Новости
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Артур Григорьянц
КДК
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 26 14 8 4 41-25 50
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 26 11 7 8 43-35 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 26 8 5 13 29-38 29
11
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
12
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
13
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
14
 Оренбург 26 6 8 12 29-35 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 26 4 8 14 26-40 20
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4.05 17:00
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
5.05 16:30
Динамо – Сочи
 - : -
5.05 19:00
Пари НН – Спартак
 - : -
6.05 15:45
Урал – Балтика
 - : -
6.05 18:00
Факел – Зенит
 - : -
6.05 20:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
6.05 20:30
Локомотив – Ростов
 - : -
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П
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Локомотив

 12
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Квинси Промес

Спартак

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да Силва Виллиан Роша

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