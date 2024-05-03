КДК РФС оштрафовал «Спартак» по итогам матча РПЛ с «Локомотивом»

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС принял решение оштрафовать «Спартак» на 60 тысяч рублей за поведение фанатов московской команды в матче 26-го тура РПЛ с «Локомотивом» (3:2).

«Болельщики «Спартака» скандировали оскорбительные выражения. Это седьмое нарушение — штраф 60 тысяч рублей. Клуб предупрежден, что в случае последующих нарушений будут более серьезные санкции. Болельщики «Локомотива» также скандировали оскорбительные и нецензурные выражения. Это четвертое нарушение, штраф 50 тысяч рублей», — передает слова главы КДК Артура Григорьянца РИА Новости.

В следующем матче «Спартак» сыграет в Нижнем Новгороде против «Пари НН». Встреча пройдет 5 мая и начнется в 19:00 по московскому времени.