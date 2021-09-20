Алексей Березуцкий: «В первый раз слышу, что Кучаев мог уйти из ЦСКА»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий отреагировал на слухи о том, что полузащитник армейцев Константин Кучаев мог покинуть команду в летнее трансферное окно.

— Кучаев летом мог уйти — не отпустили. Почему?

— Первый раз слышу от вас, что мы его не отпустили, и он мог уйти.

В сезоне-2021/22 Кучаев принял участие в 7 матчах ЦСКА и не отличился результативными действиями. 15 сентября полузащитник рассказывал, что слышал об интересе к нему со стороны «Рубина», но у него не было конкретных переговоров с казанским клубом.