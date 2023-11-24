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Радимов: «Не вижу проблемы в кадровых потерях «Зенита», петербуржцы обыграют «Сочи» на 100 процентов»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов высказался о потерях сине-бело-голубых перед матчем 16-го тура РПЛ с «Сочи».

«Что касается потерь «Зенита» перед игрой с «Сочи», о которых рассказал накануне Семак, то вместо Кассьерры сыграет Сергеев, соответственно, «Зенит» изменит тактику. Мантуана вообще много кто может заменить. Поэтому я не вижу проблемы вообще никакой — у команды хорошая скамейка. Ну и в принципе дома против последней команды чемпионата я даже не сомневаюсь, что «Зенит» выиграет. Кто-то может давать 50%, 70% или даже 99% на победу. Но нет — это 100%. «Зенит» на голову сильнее «Сочи» — по составу, по уверенности, по таблице. А «Сочи» со своими кадровыми проблемами шансов не имеет», — приводит «РБ Спорт» слова Радимова.

Матч пройдет в субботу, 25 ноября, в Санкт-Петербурге и начнется в 15.15 по московскому времени. «Зенит» на данный момент идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата России с 30 очками. У «Сочи» 10 очков и последняя строчка.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladislav-radimov-ne-vizhu-problemy-v-kadrovy-h-poteryah-zenita-peterburzhtsy-oby-grayut-sochi-na-100/
Владислав Радимов
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
4
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
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 7
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Краснодар

 7
П
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Квинси Промес

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Роман Ежов

Крылья Советов

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ЦСКА

 4
И К Ж
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 12 1 3
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