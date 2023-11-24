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Сегодня, 21:14

Гладилин считает «Динамо» фаворитом в матче с ЦСКА

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин высказался о дерби между ЦСКА и «Динамо» в 16-м туре РПЛ.

— ЦСКА обыграет дома «Динамо»?

— Сомневаюсь. Фаворит «Динамо», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Гладилина.

— Почему? У этих клубов равное количество очков.

— «Динамо» идет более уверенно. Это более интересная команда. Но шансы равны.

— Но армейцы будут играть на своем поле. Это не даст им дополнительного преимущества?

— Это уже давно не дает преимущества никому. Особенно когда между собой играют московские команды. Болельщики придут и с одной, и с другой стороны.

После первого круга РПЛ «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице с 25 очками. ЦСКА с таким же количеством баллов идет на пятой строчке. Матч между командами пройдет 25 ноября и начнется в 17.30 по московскому времени.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005471497_gladilin_somnevayus_chto_cska_obyigraet_dinamo
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ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
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П
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Роман Ежов

Крылья Советов

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