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Кузьмичев считает, что «Спартак» может расстаться с Абаскалем этой зимой

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Бывший заместитель гендиректора «Спартака» Владимир Кузьмичев ответил на вопрос о необходимости перемен на посту главного тренера красно-белых.

«Надо или нет — пусть по содержанию и результатам решает руководство «Спартака». Болельщиков ни то, ни другое не устраивает — я их понимаю, им хотелось бы другого по содержанию и очкам с учетом потраченных средств. Наверное, можно говорить о том, что Абаскаля зимой могут поменять. Все понимают, что в головах у руководства уже созрела такая мысль. По-моему, команде не хватает стабильности. Все-таки «Спартак» не имеет права выдать три хороших тура, а потом играть непонятно во что. «Спартак» — не место для обучения и экспериментов тренера», — приводит слова Кузьмичева «РБ Спорт».

На данный момент «Спартак» идет шестым в турнирной таблице чемпионата России с 24 очками.

Источник: РБ Спорт
Владимир Кузьмичев
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
Результаты / календарь
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30 тур
25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Роман Ежов

Крылья Советов

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Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 12 1 3
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