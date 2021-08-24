Промес и Мозес восстановились от повреждений и готовятся к матчу «Спартака» с «Сочи»

Нападающий Квинси Промес и полузащитник Виктор Мозес восстановились после повреждений и готовятся в общей группе «Спартака» к матчу 6-го тура Тинькофф РПЛ с «Сочи».

Смотрите, кто вернулся! ?



Квинси Промес и Виктор Мозес восстановились от повреждений и готовятся к #СпартакСочи в общей группе ? pic.twitter.com/QW8Ys5uHNh — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) August 24, 2021

Матч «Спартак» — «Сочи» состоится 28 августа. Начало — в 18.30. Красно-белые занимают 8-е место в турнирной таблицей РПЛ.