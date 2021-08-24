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Промес и Мозес восстановились от повреждений и готовятся к матчу «Спартака» с «Сочи»

16:28
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Нападающий Квинси Промес и полузащитник Виктор Мозес восстановились после повреждений и готовятся в общей группе «Спартака» к матчу 6-го тура Тинькофф РПЛ с «Сочи».

Матч «Спартак» — «Сочи» состоится 28 августа. Начало — в 18.30. Красно-белые занимают 8-е место в турнирной таблицей РПЛ.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 6-й тур: «Зенит» — ЦСКА, «Спартак» — «Сочи» и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр