Промес и Мозес восстановились от повреждений и готовятся к матчу «Спартака» с «Сочи»
16:28
Нападающий Квинси Промес и полузащитник Виктор Мозес восстановились после повреждений и готовятся в общей группе «Спартака» к матчу 6-го тура Тинькофф РПЛ с «Сочи».
Матч «Спартак» — «Сочи» состоится 28 августа. Начало — в 18.30. Красно-белые занимают 8-е место в турнирной таблицей РПЛ.
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