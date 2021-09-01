Мяч Ионова в ворота «Рубина» признан лучшим голом по итогам июля и августа в РПЛ
Нападающий «Краснодара» Алексей Ионов стал автором лучшего гола по итогам июля и августа в Тинькофф РПЛ, сообщает пресс-служба лиги.
Лучшим по итогам первых шести туров чемпионата стал мяч 32-летнего россиянина в матче 6-го тура против «Рубина» (2:0).
Гол Алексея Ионова признан лучшим в первых шести турах #ТинькоффРПЛ ?— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) September 1, 2021
Болельщики проголосовали за гол Кристияна Бистровича, эксперты МАТЧ ТВ — за Даниила Уткина. Решающим стал голос экспертов РПЛ, которые выбрали гол Ионова в матче с «Рубином» ?#РПЛтопчик #ЛучшийГолМесяца pic.twitter.com/XZFvODJTa2
В сезоне-2021/22 Ионов провел за «Краснодар» 6 матчей, гол в ворота «Рубина» является для него на данный момент единственным в нынешнем первенстве.
Методология
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