Карпин отметил пользу переноса 6-го тура РПЛ
20:42
Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением о переносе матчей 6-го тура Тинькофф РПЛ.
«Помог ли перенос тура РПЛ? Он помог тренерскому штабу. Игроки собрались на два-три дня раньше. Дало ли преимущество? Наверное, нет. Но точно помогло», — отметил Карпин.
По просьбе Российского футбольного союза и с учетом интересов национальной сборной России РПЛ согласилась перенести матчи 6-го тура с выходных 28-29 августа на период 25-28 августа. Решение было принято большинством голосов клубов РПЛ.
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