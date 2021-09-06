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Карпин отметил пользу переноса 6-го тура РПЛ

20:42
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением о переносе матчей 6-го тура Тинькофф РПЛ.

«Помог ли перенос тура РПЛ? Он помог тренерскому штабу. Игроки собрались на два-три дня раньше. Дало ли преимущество? Наверное, нет. Но точно помогло», — отметил Карпин.

По просьбе Российского футбольного союза и с учетом интересов национальной сборной России РПЛ согласилась перенести матчи 6-го тура с выходных 28-29 августа на период 25-28 августа. Решение было принято большинством голосов клубов РПЛ.

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Севастиан Терлецкий все материалы автора

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