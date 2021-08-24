«Ростов» выступил против полной отмены лимита на легионеров

«Ростов» на официальном сайте выступил с заявлением о проекте реформ в российском футболе.

«Мы разделяем позицию руководства РФС о необходимости реформ — они назрели. Однако целый ряд предложений, по нашему мнению, не отражает интересов региональных клубов и не послужит развитию отечественного футбола в целом.

Мы против полной отмены лимита. Цель отмены лимита — успешное выступление клубов в еврокубках, а также хорошая игра сборной России. Однако при старом лимите на легионеров (6+5) результаты наших команд в Европе были на приличном уровне, чего не скажешь про нынешнюю ситуацию.

Сбалансированный вариант лимита на легионеров — 10+15, к которому мы должны прийти с сезона 23/24 — это позволит соблюсти определенный баланс, продолжит стимулировать клубы вкладывать в развитие детско-юношеского футбола и в то же время сделает лимит менее жестким.

Увеличение количества топовых матчей в чемпионате

Для региональных команд приезд больших клубов и есть топовые матчи. Соответственно, введение новой системы, наоборот, уменьшит для «Ростова» количество топовых матчей, так как некоторые топ-клубы за весь сезон ни разу не приедут в город.

Кроме того, перенасыщение сезона такими играми как ЦСКА — Спартак снизит ценность этих матчей для болельщиков, как это произошло в КХЛ.

Определение соперников на первом этапе с помощью компьютерной программы

При таком раскладе ФК «Ростов» может ни разу за сезон не сыграть с ЦСКА, «Спартаком», «Зенитом» или «Краснодаром» дома. То есть реальна ситуация, при которой люди, купившие сезонный абонемент, не увидят у себя на стадионе ведущие команды страны. Это огромная «просадка» по билетным, мерчендайзинговым и партнерским доходам, а также колоссальная потеря зрительского интереса к турниру.

Использование легионеров без ограничений, если платишь «налог на роскошь»

Это нововведение лишь нарушит спортивный принцип, увеличит разрыв в результатах между топ-клубами и всеми остальными, что, соответственно, снизит конкурентность чемпионата и девальвирует зрительский интерес.

В общем и целом, принятие реформ в действующем виде лишь увеличит разницу между богатыми и бедными клубами, а также усугубит снижение конкурентной среды в нашем футболе.

Футбольный клуб «Ростов» предлагает доработать предлагаемые реформы с учетом мнений всех клубов РПЛ», — говорится в заявлении клуба.

Ранее издание Daily Storm сообщило, что РФС предложил клубам РПЛ изменить формат проведения чемпионата. Один из пунктов — отмена лимита на легионеров. С сезона-2020/21 в РПЛ действует лимит «8+17».

13 июля РФС представил четыре варианта реформирования системы российского футбола, которые были созданы по итогам совместного исследования с нидерландской компанией Hypercube.