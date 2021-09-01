Сандро Шварц стал лучшим тренером РПЛ по итогам июля и августа
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц признан лучшим тренером Тинькофф РПЛ по итогам июля и августа, сообщает пресс-служба лиги.
В первых шести турах сезона-2021/22 бело-голубые под руководством 42-летнего немецкого специалиста обыграли «Ростов» (2:0), «Уфу» (3:2), ЦСКА (2:1) и «Урал» (1:0), сыграли вничью с «Локомотивом» (1:1) и проиграли «Ахмату» (1:2).
Сандро Шварц — лучший тренер стартового отрезка чемпионата!— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) September 1, 2021
В голосовании болельщиков победил Марко Николич, за наставника «Динамо» проголосовали эксперты МАТЧ ПРЕМЬЕР и РПЛ ?#ТренерМесяца pic.twitter.com/6UhjC89Kem
«Динамо» занимает второе место в турнирной таблице с 13 очками в шести матчах. Команда проигрывает одно очко лидирующему в чемпионате «Зениту».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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