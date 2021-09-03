КДК отменил удаление полузащитника «Крыльев» в матче против «Уфы»
10:16
Контрольно-дисциплинарный комитет РФС рассмотрел удаление полузащитника «Крыльев Советов» Романа Ежова в матче 6-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» (2:1).
«В соответствии с частью 1 статьи 52 исправить ошибку, допущенную судьей в матче. Отменить ошибочно примененное удаление футболисту «Крыльев Советов» Роману Ежову», — сообщает Twitter клуба.
Встреча прошла в Уфе 26 августа. Ежов был удален на 60-й минуте, после чего пенальти реализовал Гамид Агаларов. На матче работал главный судья Владислав Безбородов.
Агаларов классно пробил с точки. Но этого оказалось мало ??? pic.twitter.com/yqEobUYNPj— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 26, 2021
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