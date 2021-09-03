КДК отменил удаление полузащитника «Крыльев» в матче против «Уфы»

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС рассмотрел удаление полузащитника «Крыльев Советов» Романа Ежова в матче 6-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» (2:1).

«В соответствии с частью 1 статьи 52 исправить ошибку, допущенную судьей в матче. Отменить ошибочно примененное удаление футболисту «Крыльев Советов» Роману Ежову», — сообщает Twitter клуба.

Встреча прошла в Уфе 26 августа. Ежов был удален на 60-й минуте, после чего пенальти реализовал Гамид Агаларов. На матче работал главный судья Владислав Безбородов.