Федор Смолов признан лучшим футболистом РПЛ в июле и августе
Нападающий «Локомотива» Федор Смолов признан лучшим футболистом Тинькофф РПЛ по итогам июля и августа.
На счету 31-летнего россиянина 6 голов в 6 матчах на старте сезона-2021/22.
Фёдор Смолов отлично провёл первые шесть матчей сезона и стал лучшим игроком июля/августа! ?— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) September 1, 2021
За Фёдора единогласно проголосовали болельщики, эксперты МАТЧ ПРЕМЬЕР и РПЛ#ИгрокМесяца pic.twitter.com/5oPxffzdhS
«Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России с 12 очками в 6 матчах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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