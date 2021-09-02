КДК дисквалифицировал полузащитника «Химок» Камышева на два матча
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал полузащитника «Химок» Илью Камышева на два матча, сообщает пресс-служба подмосковной команды.
24-летний россиянин получил наказание за удаление в матче 6-го тура Тинькофф РПЛ против «Нижнего Новгорода» (1:1). На 88-й минуте встречи футболист грубо сфолил в центре поля, сбив соперника прямой ногой в подкате. За нарушение правил игрок получил прямую красную карточку.
В среду состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС, на котором было рассмотрено удаление Ильи Камышева в матче с «Нижним Новгородом».— ФК «Химки» (@fc_khimki) September 2, 2021
По решению КДК полузащитник дисквалифицирован на два матча — Илья пропустит игры со «Спартаком» и «Уфой» ?? pic.twitter.com/qlsBQMzhy1
В сезоне-2021/22 Камышев провел 5 матчей за «Химки» и не отличился результативными действиями.
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