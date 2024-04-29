Полузащитник «Спартака» Бонгонда назвал лучшее место в Москве

Полузащитник «Спартака» Тео Бонгонда ответил на вопрос «СЭ», какое место в Москве ему нравится больше всего.

«Лучшее место в Москве — это стадион «Спартака»! Здесь мы играем в футбол, здесь все и происходит», — сказал Бонгонда «СЭ».

«Спартак» (42 очка) занимает четвертое место в РПЛ, отставая на 5 очков от занимающего третьего место «Динамо».