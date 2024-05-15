Кульчий рассказал о щедрости владельца «Краснодара» Галицкого

Бывший полузащитник «Краснодара» Александр Кульчий рассказал, каким было максимальное денежное вознаграждение от владельца клуба Сергея Галицкого.

«О, это была моя самая большая премия в карьере! Играли с «Кубанью». Полный стадион, жарища. Во второй тайме наш защитник — Неманья Тубич — привозит пенальти и получает красную карточку. Траоре попадает в штангу, и чуть ли не в следующей атаке мы забиваем. Кое-как удержали в меньшинстве эту победу. После матча Сергей Николаевич заходит в раздевалку: «Дверь закройте. По 30 каждому!», — приводит Sport24 слова экс-футболиста.

Кульчий выступал за «Краснодар» с 2011 по 2012 год. Всего за основную команду «быков» он провел 31 матч и забил один гол.