Гендиректор «Динамо» Пивоваров: «Надеемся на высокую явку в матче с «Крыльями Советов», турнирная ситуация к этому располагает»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров поделился ожиданиями от матча 29-го тура РПЛ между бело-голубыми и «Крыльями Советов».

Игра состоится 18 мая в Москве на стадионе «ВТБ-Арена». Начало — в 14.00 мск.

— Ждете аншлага на игре с «Крыльями» в эти выходные?

— Пока рано давать прогнозы. Мы были расстроены посещаемостью на игре с «Сочи» и сейчас очень надеемся на высокую явку, турнирная ситуация к этому располагает.

— Команда идет первой и есть вероятность победы в РПЛ. Планируете, что будет после — мероприятия, торжества?

— Нет. Как можно? Вы что-то планировали, когда в Калининграде счет на 90-й минуте был 2:1 в пользу соперника? — цитирует Пивоварова «РБ Спорт».