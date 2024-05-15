Пивоваров — о доходах «Динамо» в сезоне-2023/24: «Это самая большая сумма среди команд РПЛ»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров ответил на вопрос о доходах московского клуба в нынешнем сезоне.

«В этом году в целом наша посещаемость выше, выручка растет по сравнению с прошлым сезоном. С учетом всех проектов и развития сотрудничества сумма значительно больше, чем миллиард рублей. Предполагаю, это самая большая сумма среди клубов РПЛ», — цитирует Пивоварова «РБ Спорт».