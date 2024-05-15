Ташуев о работе Слишковича: «Он дал новую кровь «Спартаку», но базу заложил Абаскаль»

Бывший тренер «Факела» в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о работе исполняющего обязанности главного тренера «Спартака» Владимира Слишковича.

«Слишкович дал новую кровь «Спартаку», но базу заложил Абаскаль. Испанец работал в клубе два года и строил эту команду. Сейчас в команду, так сказать, пришла новая кровь, и она [команда] стала играть лучше. Но «Спартаку» нужно восстанавливать свой стиль: креатив в позиционных атаках, стенки и забегания, нестандартные решения. Конечно, оборона должна быть безупречной, но и про атаку не надо забывать», — сказал Ташуев «СЭ».

14 апреля «Спартак» объявил об увольнении Гильермо Абаскаля. Испанец возглавлял красно-белых с лета 2022 года. Исполняющим обязанности главного тренера стал Владимир Слишкович. Под руководством боснийского специалиста столичная команда одержала 4 победы, 3 раза сыграла вничью и потерпела 1 поражение.

После 28 туров «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 46 очков.