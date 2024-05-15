Футболист «Зенита» Нино подал в суд на бразильского политика

Защитник «Зенита» Нино подал иск в суд Сан-Паулу об имиджевых правах против бразильского актера и политика Александра Фроту, сообщает Itatiaia.com.

Как отмечает источник, поводом для обращения в суд стали слова политика о том, что Нино был вызван в сборную Бразилии, чтобы выросла его трансферная стоимость. Такое мнение Фроту выразил в подкасте Futeboteco. На тот момент защитник выступал за «Флуминенсе» и был близок к переходу в «Зенит».

Сообщается, что иск был подан в конце апреля. Сторона Нино требует компенсации в размере 50 тысяч бразильских реалов.

Нино перешел в «Зенит» из «Флуминенсе» в январе 2024 года за 5 миллионов евро. За клуб из Санкт-Петербурга 27-летний футболист провел 13 матчей, не отметившись результативными действиями. Его контракт с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2028 года.