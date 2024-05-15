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Сегодня, 12:25

Футболист «Зенита» Нино подал в суд на бразильского политика

Алина Савинова
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Нино.
Фото ФК «Зенит»

Защитник «Зенита» Нино подал иск в суд Сан-Паулу об имиджевых правах против бразильского актера и политика Александра Фроту, сообщает Itatiaia.com.

Как отмечает источник, поводом для обращения в суд стали слова политика о том, что Нино был вызван в сборную Бразилии, чтобы выросла его трансферная стоимость. Такое мнение Фроту выразил в подкасте Futeboteco. На тот момент защитник выступал за «Флуминенсе» и был близок к переходу в «Зенит».

Сообщается, что иск был подан в конце апреля. Сторона Нино требует компенсации в размере 50 тысяч бразильских реалов.

Нино перешел в «Зенит» из «Флуминенсе» в январе 2024 года за 5 миллионов евро. За клуб из Санкт-Петербурга 27-летний футболист провел 13 матчей, не отметившись результативными действиями. Его контракт с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2028 года.

Источник: https://www.itatiaia.com.br/brasil/2024/05/14/nino-ex-fluminense-processa-alexandre-frota-por-insinuacao-sobre-convocacao-a-selecao-brasileira
Футбол
ФК Зенит
Нино (Зенит)
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 28 15 8 5 49-37 53
2
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Локомотив 28 12 11 5 47-37 47
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
13
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
14
 Факел 28 6 11 11 20-29 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 28 5 8 15 34-44 23
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18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
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