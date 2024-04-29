Председатель совета директоров «Динамо» рассказал, что бросит «Зениту»: «Лучше, чем перчатка»

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин в комментарии для «СЭ» оценил победу над «Зенитом» (1:0) в матче 26-го тура чемпионата России.

— Один бывший руководитель «Спартака» говорил, что бросает «Зениту» перчатку. Что бросите вы?

— Результат. Результат лучше, чем перчатка.

После 26 туров РПЛ «Динамо» занимает 3-е место, набрав 47 очков. «Зенит» (50) идет на первой строчке.