РПЛ назвала имена номинантов на звание лучшего игрока в апреле

Российская премьер-лига объявила имена номинантов на звание лучшего игрока по итогам апреля.

На награду претендуют нападающий «Динамо» Константин Тюкавин, форвард «Краснодара» Джон Кордоба, футболист «Ростова» Роналдо, полузащитник «Балтики» Данила Козлов и хавбек «Локомотива» Максим Глушенков.

Кордоба в 5 матчах апреля забил 5 голов и сделал результативную передачу. Тюкавин в 5 играх отметился 4 голами и голевой передачей. Роналдо также забил 4 гола и сделал 1 ассист, Козлов забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи. На счету Глушенкова 4 матча РПЛ в апреле и 6 результативных передач.