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Сегодня, 10:20

В футбольном «Динамо» рассказали о возможных активностях с участием Овечкина

Алина Савинова
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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал, что клуб рассматривает разные варианты взаимодействия с нападающим «Вашингтона» Александром Овечкиным.

«Участие в матче возможно, в межсезонье, посещение базы. Все возможно», — приводит ТАСС слова Пивоварова.

Ранее гендиректор «Динамо» сообщал, что Овечкин может сыграть в Братском Кубке, который пройдет с 3 по 7 июля в Москве.

Летом 2022 года капитан «Вашингтона» принял участие в матче в составе «Динамо» против медийного клуба «Амкал» (5:0). Тогда он вышел на поле с первых минут и отметился забитым мячом.

Источник: ТАСС
Александр Овечкин
Футбол
Хоккей
ФК Динамо (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 28 15 8 5 49-37 53
2
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Локомотив 28 12 11 5 47-37 47
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
13
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
14
 Факел 28 6 11 11 20-29 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 28 5 8 15 34-44 23
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18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
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 - : -
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