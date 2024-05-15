В футбольном «Динамо» рассказали о возможных активностях с участием Овечкина

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал, что клуб рассматривает разные варианты взаимодействия с нападающим «Вашингтона» Александром Овечкиным.

«Участие в матче возможно, в межсезонье, посещение базы. Все возможно», — приводит ТАСС слова Пивоварова.

Ранее гендиректор «Динамо» сообщал, что Овечкин может сыграть в Братском Кубке, который пройдет с 3 по 7 июля в Москве.

Летом 2022 года капитан «Вашингтона» принял участие в матче в составе «Динамо» против медийного клуба «Амкал» (5:0). Тогда он вышел на поле с первых минут и отметился забитым мячом.