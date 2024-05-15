Сааведра: «Летом обсудим с «Сочи» мое будущее»

Полузащитник «Сочи» Игнасио Сааведра рассказал, что обсудит свое будущее в черноморском клубе в конце сезона.

«Мое будущее? Сейчас я полностью сосредоточен на «Сочи» и той задачи, которая перед нами стоит. Я счастлив тут, и хочу остаться в РПЛ вместе с «Сочи». Посмотрим, что будет дальше. Думаю, летом обсудим с клубом мое будущее. Но повторюсь: я счастлив тут», — приводит «РБ Спорт» слова Сааведры.

Сааведра перешел в «Сочи» зимой 2024 года. 25-летний чилиец провел за команду 11 матчей и отметился одним голом. Его контракт с южанами рассчитан до 2027 года.

После 28 туров «Сочи» занимает последнее место в чемпионате России с 23 очками.