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Сааведра: «Летом обсудим с «Сочи» мое будущее»

Алина Савинова
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Полузащитник «Сочи» Игнасио Сааведра рассказал, что обсудит свое будущее в черноморском клубе в конце сезона.

«Мое будущее? Сейчас я полностью сосредоточен на «Сочи» и той задачи, которая перед нами стоит. Я счастлив тут, и хочу остаться в РПЛ вместе с «Сочи». Посмотрим, что будет дальше. Думаю, летом обсудим с клубом мое будущее. Но повторюсь: я счастлив тут», — приводит «РБ Спорт» слова Сааведры.

Сааведра перешел в «Сочи» зимой 2024 года. 25-летний чилиец провел за команду 11 матчей и отметился одним голом. Его контракт с южанами рассчитан до 2027 года.

После 28 туров «Сочи» занимает последнее место в чемпионате России с 23 очками.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Сочи
Игнасио Сааведра
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 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Локомотив 28 12 11 5 47-37 47
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
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 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
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 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
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 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
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 Урал 28 7 8 13 27-41 29
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 Факел 28 6 11 11 20-29 29
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 Сочи 28 5 8 15 34-44 23
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