Тренер «Зенита» Оливейра — о поражении от «Динамо»: «Ничего страшного не произошло»

Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра прокомментировал «СЭ» слова председателя правления клуба Александра Медведева о беседе с игроками после поражения от «Динамо» (0:1) в матче 26-го тура РПЛ.

— После поражения от «Динамо» Александр Медведев сказал: «С игроками поговорим», насколько серьезной была беседа?

— Не было такого серьезного разговора. Понятно, что никто не хочет проигрывать, но это футбол. Бывают такие игры, когда ты много владеешь инициативой, а у твоих ворот возникают два момента. Они забивают, ты не забиваешь. Поэтому ничего страшного не произошло. Опять же, мы на первом месте. Продолжаем бороться, — сказал тренер «СЭ».

После 26 туров РПЛ «Зенит» идет на первой строчке, набрав 50 очков. «Краснодар», также набравший 50 очков, занимает вторую строчку, уступая клубу из Санкт-Петербурга по статистике личных встреч. Третьим идет «Динамо» с 47 очками.