Мацуев заявил, что «Спартак» нуждается в глобальном изменении стратегии развития

Народный артист РФ и болельщик «Спартака» Денис Мацуев прокомментировал поражение красно-белых от «Балтики» в финале Пути регионов FONBET Кубка России (0:1).

«Не исключено, что футболисты «Спартака» уже были там, в суперфинале, внутри психологически понимая, что все же «Балтика» является проходным вариантом и держа в уме битву с победителем пары ЦСКА — «Зенит». Мое мнение не меняется — мы провалили этот сезон. Если бы мы взяли кубок и были в тройке, то это ничего бы не изменило», — приводит ТАСС слова Мацуева.

Также он оценил работу Владимира Слишковича на посту исполняющего обязанности главного тренера «Спартака».

«Да, Слишкович провел период без поражений, но, несмотря на nj что он прекрасный человек, прекрасно разговаривает, сделал хорошую атмосферу в команде, на перспективу нужно делать решительные шаги даже не в плане главного тренера, а в плане стратегии, чтобы бороться за первое место», — добавил он.

После поражения от «Балтики» московская команда вылетела из Кубка России. В РПЛ красно-белые на данный момент занимают пятое место с 46 очками за 28 туров.