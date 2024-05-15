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Пивоваров — о шутке Безрукова: «Развиваем медийность — чтобы потом за нее же быть наказанными»

Алина Савинова
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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал, как относится к ситуации с шуткой полузащитника «Рубина» Руслана Безрукова.

После матча 21-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:0) 22-летний футболист пошутил, что в команде ждут перевода денег от «Краснодара».

«Он был приглашен на интервью, ему были заданы вопросы — и игрок, находясь в хорошем настроении, пошутил. Что в его шутке можно сравнить с, допустим, шуткой об убийстве? Это разве сравнимые вещи? Сейчас мы стараемся развивать РПЛ медийно. И в этом направлении в том числе и было сделано интервью с Безруковым. А когда у нас футболист, уходя с поля после матча и проявляя эмоции, потом за это получает дисквалификацию, возникает двойственная ситуация. Развиваем медийность — чтобы потом за нее же быть наказанными. В итоге после ситуации с нашим футболистом Макаровым мы отделили отсек на выходе с поля от микст-зоны специальными задвижками, и у вас теперь меньше контента, меньше реальных эмоций», — приводит «РБ Спорт» слова Пивоварова.

Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил «СЭ», что комитет по этике 21 мая рассмотрит дело игрока «Рубина».

Источник: РБ Спорт
Руслан Безруков
Футбол
РПЛ
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 28 15 8 5 49-37 53
2
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Локомотив 28 12 11 5 47-37 47
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
13
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
14
 Факел 28 6 11 11 20-29 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
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 Сочи 28 5 8 15 34-44 23
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Локомотив – Факел
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