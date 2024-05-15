Пивоваров — о шутке Безрукова: «Развиваем медийность — чтобы потом за нее же быть наказанными»
Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал, как относится к ситуации с шуткой полузащитника «Рубина» Руслана Безрукова.
После матча 21-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:0) 22-летний футболист пошутил, что в команде ждут перевода денег от «Краснодара».
«Он был приглашен на интервью, ему были заданы вопросы — и игрок, находясь в хорошем настроении, пошутил. Что в его шутке можно сравнить с, допустим, шуткой об убийстве? Это разве сравнимые вещи? Сейчас мы стараемся развивать РПЛ медийно. И в этом направлении в том числе и было сделано интервью с Безруковым. А когда у нас футболист, уходя с поля после матча и проявляя эмоции, потом за это получает дисквалификацию, возникает двойственная ситуация. Развиваем медийность — чтобы потом за нее же быть наказанными. В итоге после ситуации с нашим футболистом Макаровым мы отделили отсек на выходе с поля от микст-зоны специальными задвижками, и у вас теперь меньше контента, меньше реальных эмоций», — приводит «РБ Спорт» слова Пивоварова.
Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил «СЭ», что комитет по этике 21 мая рассмотрит дело игрока «Рубина».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|28
|15
|8
|5
|49-37
|53
|
2
|Зенит
|28
|15
|6
|7
|45-25
|51
|
3
|Краснодар
|28
|14
|8
|6
|41-27
|50
|
4
|Локомотив
|28
|12
|11
|5
|47-37
|47
|
5
|Спартак
|28
|13
|7
|8
|38-31
|46
|
6
|ЦСКА
|28
|10
|12
|6
|48-38
|42
|
7
|Рубин
|28
|11
|8
|9
|29-34
|41
|
8
|Кр. Советов
|28
|11
|7
|10
|44-39
|40
|
9
|Ростов
|28
|11
|7
|10
|40-43
|40
|
10
|Ахмат
|28
|10
|5
|13
|32-38
|35
|
11
|Пари НН
|28
|8
|5
|15
|26-44
|29
|
12
|Оренбург
|28
|7
|8
|13
|31-38
|29
|
13
|Урал
|28
|7
|8
|13
|27-41
|29
|
14
|Факел
|28
|6
|11
|11
|20-29
|29
|
15
|Балтика
|28
|7
|5
|16
|31-37
|26
|
16
|Сочи
|28
|5
|8
|15
|34-44
|23
|18.05
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|18.05
|16:30
|
Локомотив – Факел
|- : -
|18.05
|19:00
|
Сочи – Краснодар
|- : -
|19.05
|12:00
|
Урал – Оренбург
|- : -
|19.05
|14:15
|
Спартак – Рубин
|- : -
|19.05
|16:30
|
Ростов – Балтика
|- : -
|19.05
|19:00
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|20.05
|20:00
|
Пари НН – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|22
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4