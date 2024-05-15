Сааведра: «Морено — топ-тренер, он знает, как побеждать»

Полузащитник «Сочи» Игнасио Сааведра поделился впечатлениями от работы с главным тренером команды Робертом Морено.

«Я очень счастлив работать с Морено, мне комфортно с ним. Он говорит по-испански, у нас с ним классный контакт. Это сто процентов топ-тренер. Он знает, что нужно, чтобы выигрывать матчи, он знает то, что нужно сказать игрокам в нужный момент», — цитирует Сааведру «РБ Спорт».

Сааведра перешел в «Сочи» зимой 2024 года. 25-летний чилиец провел за команду 11 матчей и отметился одним голом. Его контракт с южанами рассчитан до 2027 года.

После 28 туров «Сочи» занимает последнее место в чемпионате России с 23 очками.