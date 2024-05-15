Шикунов о Слишковиче: «Какой у него ресурс? Может ли бороться за первое место?»

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов в интервью «СЭ» поделился мыслями о будущем Владимира Слишковича в московском клубе.

После отставки испанца Гильермо Абаскаля 14 апреля 41-летний боснийский специалист стал исполняющим обязанности главного тренера «Спартака».

— Вылет из Кубка поставит крест на шансах Слишковича остаться в следующем сезоне главным тренером красно-белых?

— Сложно сказать. Это руководителям клуба надо принять решение. Прекрасно представляю сейчас их состояние... Как им обидно! Они, конечно, надеялись на трофей. Тяжелейший сезон. Сколько они мучались с этим Абаскалем. Вроде, выправили ситуацию — и на тебе, опять... Неприятно. А ведь имели реальный шанс сыграть в финале Кубка. А если бы красно-белые еще бы в нем и победили — вообще сказка!

— И все-таки если «Спартак» выиграет два последних матча в чемпионате, нужно ли оставлять Слишковича?

— Опять же не в курсе, чего хотят руководители «Спартака». Мы до конца не знаем ресурса Слишковича. На что он способен? Подхватить и месяц продержаться — это одно. А взять с нуля такую команду, как «Спартак», и бороться только за первое место — совсем другое дело. Тут менеджменту надо все тщательно проанализировать. Очень сложный вопрос.

14 мая «Спартак» проиграл «Балтике» в финале Пути регионов FONBET Кубка России (0:1) и вылетел из турнира. В РПЛ красно-белые на данный момент занимают пятое место с 46 очками за 28 туров.