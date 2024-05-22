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Полузащитник «Рубина» Чумич провел первую тренировку с командой после операции

Алина Савинова
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Сербский полузащитник Никола Чумич вернулся в расположение «Рубина», сообщает пресс-служба казанского клуба в Telegram-канале.

Отмечается, что игрок в среду, 22 мая, прибыл на базу клуба, где провел первую тренировку после перенесенной операции. В феврале Чумич получил повреждение мышцы в товарищеском матче с болгарской «Ардой» (1:2).

«С возвращением, Никола!», — говорится в сообщении казанского клуба.

В текущем сезоне 25-летний Чумич провел 14 матчей за «Рубин», забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи. Серб выступает за команду из Казани с 2023 года.

После 29 туров «Рубин» располагается на 8-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко.

Источник: https://t.me/fcrk1958/19686
Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 29 11 12 6 54-40 45
7
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 29 8 5 16 28-50 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 - : -
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 - : -
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 - : -
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 - : -
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
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25.05 16:30
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Краснодар

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Локомотив

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

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Маркус Вендел

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