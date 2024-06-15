«Если мы хотим равенства полов, то нельзя допускать перекоса в какую-то сторону». Наш синхронист Мальцев недоволен гендерной политикой МОК

Интервью с главным российским «русалом».

Александр Мальцев

Родился 22 июня 1995 года в Санкт-Петербурге.

Четырехкратный чемпион мира, шестикратный чемпион Европы в смешанном дуэте. Многократный чемпион России, первый в истории страны профессиональный мужчина-синхронист. Заслуженный мастер спорта России, спортсмен года по версии FINA (World Aquatics) и LEN в 2019 году.

Мальцев — уникальный спортсмен и настоящий энтузиаст своего дела. Он занимался синхронным плаванием еще в те времена, когда что в России, что на международном уровне представить себе мужчин в этом виде спорта если и могли, то не без большой доли скепсиса. Мальцев прошел все стадии — от осуждения до признания. На сегодняшний день он, вероятно, сильнейший в мире синхронист.

Увы, проверить на практике сейчас это невозможно, поскольку World Aquatics и МОК отказывают синхронистам как командной дисциплине выступать даже в нейтральном статусе. Игры БРИКС в Казани — редкая возможность выступить на международном старте — прошли для Мальцева не без забавного момента. В произвольной программе соло он остался единственным участником. Впрочем, для Александра такая история не нова, он привык ориентироваться прежде всего на себя.

В интервью «СЭ» Мальцев поделился впечатлениями от соревнований в столице Татарстана, а также высказал мнение касательно олимпийского турнира в Париже. Несмотря на заверения МОК о «гендерном равенстве» в спорте, мужчинам-синхронистам на Олимпиаде до сих пор не рады — легендарный американец Билл Мэй и тот не попал в состав своей сборной на Игры в Париж. Александр просит спортивных чиновников быть последовательными, и если последние говорят о равных возможностях для обоих полов, то нужно не только убирать препятствия для девушек, но и допускать во всех дисциплинах мужчин.

Синхронное плавание начиналось именно с мужчин

— Вы далеко не первый раз в Казани, город для водных видов спорта практически родной. И все же какие впечатления, эмоции?

— Город и правда нам очень хорошо знаком, много раз уже здесь бывали, выступали в этом бассейне. Все очень нравится.

— Как в целом оцените тогда уровень проведения соревнований, сам формат Игр БРИКС?

— В Казани всегда очень здорово проводят соревнования, на высоком уровне. Так что мы были готовы к тому, что все организуют по высшему разряду, даже и не сомневались в этом.

— Не могу не спросить вас про соперничество. Подозреваю, что ситуация, когда приходится соревноваться с самим собой, для вас не новая.

— Все так уже случалось, и не раз.

— Как в таком случае готовиться, прежде всего психологически? Как настраивать себя?

— Настраиваемся мы всегда одинаково. Пытаемся показать лучший прогон своей программы. Поэтому для нас не имеет значения, сколько у нас конкурентов, соперников на конкретном старте.

— То есть смотрите прежде всего на собственные баллы?

— Нет, даже не на баллы, именно что на качество исполнения программы, ее восприятие, эмоции от нее. То, какой она оставляет отклик у зрителя. Это для нас главный критерий.

— И как тогда, довольны собой?

— Вполне. Можно сказать, что все получилось.

Александр Мальцев (в центре). Фото Алексей Савченко, ФСПР

— Какой подход был в подготовке к микст-дуэтам? Ожидаем что-то новенькое от вас и Майи?

— Будем показывать те же программы, с которыми выступали и ранее. Которые уже делали, но при этом хотим их усовершенствовать. С Майей Гурбанбердиевой в технической программе я покажу «Апокалипсис» на музыку Вивальди. Мы уже с ней выступали, но сейчас немного изменили в связи с новыми правилами, адаптировали ее. В произвольной программе с Олесей Платоновой на музыку Maniac покажем усложненную программу, где довели до максимума коэффициент сложности.

— Мужское соло пока воспринимается как новая дисциплина. По вашим ощущениям, она уже приживается?

— На самом деле мужское соло существует достаточно давно, оно было не один год представлено на крупных международных соревнованиях. Два года как на чемпионатах мира, до этого на мировых сериях, на Кубке мира. И в целом мужчины в синхронном плавании выступают уже давно, с них вообще начался этот вид спорта. И всегда мы выступали в соло, и я выступал, еще до того, как официально эта дисциплина была включена в программу.

— На чемпионатах России мужское соло представлено?

— Официально на чемпионатах России мужского соло пока нет. Как вид программы на чемпионате России соло есть, но это не официально признанная Минспортом страны дисциплина, за которую присуждают установленные спортивные разряды. Дело в том, что у нас очень долго все проходит различные стадии утверждения, и чтобы дисциплину включили в официальный реестр по видам спорта, нужно собрать минимум восемь участников в каждой возрастной категории.

Поддерживаю продвижение мужской художественной гимнастики

— Наверняка многое изменил бы в отношении к мужчинам в синхронном плавании олимпийский статус, однако МОК будто бы не желает их там видеть...

— Почему не желает? Наоборот, хотят, раз допустили мужчин в группах. Просто, видимо, не хотят расширять программу синхронного плавания, две медали — и на этом все. Дальше уже на усмотрение международной федерации, что это будут за дисциплины.

— Так разве это включение мужчин в группы — это некая обманка от МОК? Никто ведь так и не попал в итоге на Олимпиаду из мужчин. Тот же Билл Мэй у американцев в последний момент остался за бортом.

— Честно сказать, я об этом даже не знал, таких новостей не видел. Наоборот, читал, что его точно отправляют на Игры.

— Он выступал два года подряд на чемпионатах мира, даже выигрывал медали вместе с командой США, однако в Париже американцы решили обойтись без него.

— Печально, если так. Ни одного мужчины не будет... Вообще Олимпиада в Париже, на мой взгляд, пройдет не сказать чтобы гладко с точки зрения справедливости какой-то, честной спортивной борьбы. Во-первых, серьезно изменили правила нашего вида спорта, которые привели явно к ухудшению. Во-вторых, отстранение спортсменов по национальному признаку. Сильнейших спортсменов. Это все, разумеется, нанесет свой вред. Не ожидаю поэтому каких-то больших свершений на этих Играх.

Фото Соцсети

— Тем не менее вы знакомы с Биллом Мэем и говорили, что он даже поддерживал вас на фоне отстранения россиян. Напишете ему слова поддержки в ответ?

— Если новости, что его убрали из команды, подтвердятся, то, разумеется, напишу. Но сильно удивлен, совсем недавно слышал, что он будет выступать.

— Не считаете, что со стороны американской федерации есть некое двуличие? С одной стороны, они поддерживали много лет Мэя и его стремление развивать мужское синхронное плавание. С другой, теперь же берут и собственноручно лишают его олимпийской мечты.

— Не знаю, какие факторы сыграли роль. Тренерский штаб, принимая решение по олимпийскому составу, ориентируется на различные факторы. Все-таки Олимпиада — это не только пиар, реклама, желание поддержать спортсмена. Прежде всего это соревнования, задача занять место как можно выше.

Поэтому тренерам необходимо, чтобы спортсмен был готов к этим соревнованиям, был достоен своего места в команде по уровню мастерства. И если на текущий момент он по каким-либо причинам тренерский штаб не устраивает, не соответствует этому уровню, то это полное право тренеров — исключать и включать кого бы то ни было.

— Возможно, главный нюанс в том, что пока команды не до конца понимают, какая роль у мужчин в группе. И решили не рисковать.

— Чтобы мужчины гармонично смотрелись в групповых упражнениях, они должны много времени проводить, тренируясь в группе с девочками, готовиться именно к этому виду программы. А так как правила поменяли практически в последний момент, времени подготовить мужчин-синхронистов в этом виде программы было немного. Такая же ситуация была и на чемпионате мира в 2015 году, когда микст-дуэты только появились в программе ЧМ за полгода до, собственно, самого чемпионата мира.

— Нет ощущения, что, предлагая гендерное равенство, МОК допустил перекос в сторону женщин? Мужских видов спорта уже не осталось, а синхронное плавание до сих пор имеет проблемы с мужским представительством, мужская художественная гимнастика в планах на Олимпиаду даже не озвучивается...

— Я об этом давно уже говорил. Если мы хотим равенства полов, то должно быть именно что равенство. Равные права с обеих сторон, а не перекос в какую-либо сторону.

— Знакомы с мужской художественной гимнастикой?

— Лично я со спортсменами не знаком, но знаю, что в Испании мужчины выступают в художественной гимнастике. Они даже следят за мной, один спортсмен очень высокого уровня писал мне. Его восхитили наши программы из микст-дуэтов, и он затем сделал какую-то свою программу по схожей тематике. Я поддерживаю их движение по продвижению мужской художественной гимнастики, признанию полноценным, самостоятельным видом спорта. Опять же, должно быть равенство возможностей — вне зависимости от пола.