Орлов — о Латышонке в «Зените: «Он перспективнее Лунева»

Известный комментатор Геннадий Орлов оценил переход в «Зенит» голкипера Евгения Латышонка.

— Cчитаю, «Зенит» сделал хорошее приобретение, пригласив вратаря «Балтики» Латышонка. Евгений здорово себя зарекомендовал в минувшем сезоне, играл и ярко, и довольно эффективно.

Думаю, это усиление. Вспомните, когда «Зенит» брал Адамова, тот являлся третьим номером в «Краснодаре». А Латышонок имел постоянную игровую практику, набрался опыта, не стушевался в РПЛ. Весьма перспективный парень. Питерцы в принципе укомплектовали вратарскую линию. Остался опытный Кержаков, который держит свой уровень. Есть Адамов. Играл не без ошибок, но и выручал сине-бело-голубых. Теперь присоединился и Латышонок.

Некоторые считают, что «Зениту» следовало вернуть Лунева? Нет, не надо. Латышонок перспективнее. А опыт — дело наживное. Теперь все зависит от самого голкипера. Ведь почему-то российские игроки «Зенита», да и не только этого клуба, не прогрессируют, остановились в своем развитии. Скажу больше: сидят с русским паспортом и деградируют! — заявил Орлов «СЭ».

25-летний голкипер подписал контракт с сине-бело-голубыми по схеме «4+1». Латышонок с лета 2019 года выступал за «Балтику». В минувшем сезоне он провел за калининградскую команду 34 матча во всех турнирах, пропустил 44 мяча и 8 раз отыграл на ноль.