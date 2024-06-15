Metaratings: «Жирона» связывалась со Сперцяном

«Жирона» интересуется полузащитником «Краснодара» Эдуардом Сперцяном, сообщает Metaratings.

По информации источника, представители испанского клуба связались с 24-летним футболистом, чтобы выяснить, готов ли он к потенциальному переходу. Если Сперцян проявит заинтересованность, «Жирона» сделает предложение «Краснодару».

В минувшем сезоне Сперцян провел 33 матча, забил 11 мячей и сделал 7 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.

«Жирона» в сезоне-2023/24 финишировала на третьем месте в испанской ла лиге. В следующем сезоне команда сыграет в Лиге чемпионов.