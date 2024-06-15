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Metaratings: «Жирона» связывалась со Сперцяном

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Жирона» интересуется полузащитником «Краснодара» Эдуардом Сперцяном, сообщает Metaratings.

По информации источника, представители испанского клуба связались с 24-летним футболистом, чтобы выяснить, готов ли он к потенциальному переходу. Если Сперцян проявит заинтересованность, «Жирона» сделает предложение «Краснодару».

В минувшем сезоне Сперцян провел 33 матча, забил 11 мячей и сделал 7 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.

«Жирона» в сезоне-2023/24 финишировала на третьем месте в испанской ла лиге. В следующем сезоне команда сыграет в Лиге чемпионов.

Источник: Metaratings
Эдуард Сперцян
Футбол
РПЛ
ФК Жирона
ФК Краснодар
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
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Краснодар – Динамо
 1 : 0
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Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

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Джон Кордоба

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Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

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П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
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да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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