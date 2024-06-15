На стадионе «Спартака» возобновили работы по ремонту фасада

На «Лукойл-Арене» продолжили работы по ремонту фасада, сообщает «РБ Спорт».

На верхнем ярусе домашнего стадиона «Спартака» монтируют недостающие панели.

Стадион был открыт в 2014 году. С тех пор фасад оставался незавершенным. По одно из версий, это было сделано для лучшей вентиляции. Однако постоянные сквозняки доставляли дискомфорт зрителям.

В сезоне-2023/24 «Спартак» занял пятое место в таблице РПЛ. В новом сезоне командой будет руководить Деян Станкович.