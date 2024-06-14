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Официально: Сафонов — в «ПСЖ»! Историческое событие для футбольной России

Матвей Сафонов подписал 5-летний контракт с «ПСЖ»
Гоша Чернов
Корреспондент
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Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов.
Матвей Сафонов.
Фото ФК «Краснодар»
Открываем шампанское!

Это случилось: голкипер сборной России Матвей Сафонов перешел в «Пари Сен-Жермен»! Как сообщалось ранее, 25-летний вратарь обойдется французскому суперклубу в 20 миллионов евро. Контракт подписан на пять лет — до 2029 года.

О скором трансфере Сафонова стало известно в конце мая. Сам Матвей, его представители и близкие до последнего отрицали все слухи, связанные с «ПСЖ». До финального тура РПЛ он был сконцентрирован на игре за «Краснодар», с которым завоевал серебряные медали чемпионата, поучаствовал в товарищеском матче сборной России, после чего отправился в Париж. 28 мая Сафонов успешно прошел медобследование перед переходом в «ПСЖ».

Матвей Сафонов. «А когда планируется медосмотр Портоса и Арамиса?» Как во Франции отреагировали на приезд Сафонова

Однако 7 июня Baza сообщила о том, что Матвею запретили выезд из России, так как он должен бывшей жене 60 миллионов рублей. Эта сумма накопилась из невыплаченных алиментов (в 2021 году у Сафонова и его экс-супруги Анастасии родилась дочь Майя). Как сообщал «Чемпионат», «ПСЖ» изначально был в курсе всех сторонних дел российского голкипера и не сомневался в том, что ситуация разрешится.

14 июня Сафонов официально представлен в качестве футболиста «ПСЖ» — клуб подготовил видеопрезентацию российского голкипера, а сам он провел фотосессию с футболкой парижской команды. Из этого следует вывод, что все препятствия на пути к «ПСЖ» Сафонов преодолел.

«Пари Сен-Жермен» берет российского вратаря на замену Кейлору Навасу — коста-риканский голкипер летом покинул «ПСЖ», так как у него завершился контракт. Прямым конкурентом Сафонова за место в основе будет вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма. Сообщалось, что Матвей был одной из приоритетных целей парижан, поэтому переход состоялся так рано — во Франции еще даже не открылось трансферное окно.

Фото ФК «Краснодар»

Из-за участия в чемпионате Европы Доннарумма пропустит старт предсезонной подготовки «ПСЖ», поэтому Сафонов какое-то время будет тренироваться без итальянца и чаще играть в межсезонье. По информации La Gazzetta dello Sport, летом французский клуб может поучаствовать в турне по Китаю, где, вероятно, Сафонов проведет первые товарищеские матчи за новую команду.

Первый официальный матч «ПСЖ» в новом сезоне намечен на 8 августа и пройдет в Пекине — именно там парижане сразятся с «Монако» Александра Головина за Суперкубок Франции.

Матвей Сафонов
Футбол
ФК Краснодар
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 25 1 4
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