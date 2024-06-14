Официально: Сафонов — в «ПСЖ»! Историческое событие для футбольной России
Это случилось: голкипер сборной России Матвей Сафонов перешел в «Пари Сен-Жермен»! Как сообщалось ранее, 25-летний вратарь обойдется французскому суперклубу в 20 миллионов евро. Контракт подписан на пять лет — до 2029 года.
О скором трансфере Сафонова стало известно в конце мая. Сам Матвей, его представители и близкие до последнего отрицали все слухи, связанные с «ПСЖ». До финального тура РПЛ он был сконцентрирован на игре за «Краснодар», с которым завоевал серебряные медали чемпионата, поучаствовал в товарищеском матче сборной России, после чего отправился в Париж. 28 мая Сафонов успешно прошел медобследование перед переходом в «ПСЖ».
Однако 7 июня Baza сообщила о том, что Матвею запретили выезд из России, так как он должен бывшей жене 60 миллионов рублей. Эта сумма накопилась из невыплаченных алиментов (в 2021 году у Сафонова и его экс-супруги Анастасии родилась дочь Майя). Как сообщал «Чемпионат», «ПСЖ» изначально был в курсе всех сторонних дел российского голкипера и не сомневался в том, что ситуация разрешится.
14 июня Сафонов официально представлен в качестве футболиста «ПСЖ» — клуб подготовил видеопрезентацию российского голкипера, а сам он провел фотосессию с футболкой парижской команды. Из этого следует вывод, что все препятствия на пути к «ПСЖ» Сафонов преодолел.
«Пари Сен-Жермен» берет российского вратаря на замену Кейлору Навасу — коста-риканский голкипер летом покинул «ПСЖ», так как у него завершился контракт. Прямым конкурентом Сафонова за место в основе будет вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма. Сообщалось, что Матвей был одной из приоритетных целей парижан, поэтому переход состоялся так рано — во Франции еще даже не открылось трансферное окно.
Из-за участия в чемпионате Европы Доннарумма пропустит старт предсезонной подготовки «ПСЖ», поэтому Сафонов какое-то время будет тренироваться без итальянца и чаще играть в межсезонье. По информации La Gazzetta dello Sport, летом французский клуб может поучаствовать в турне по Китаю, где, вероятно, Сафонов проведет первые товарищеские матчи за новую команду.
Первый официальный матч «ПСЖ» в новом сезоне намечен на 8 августа и пройдет в Пекине — именно там парижане сразятся с «Монако» Александра Головина за Суперкубок Франции.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|17
|6
|7
|52-27
|57
|
2
|Краснодар
|30
|16
|8
|6
|45-29
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|8
|6
|53-39
|56
|
4
|Локомотив
|30
|14
|11
|5
|52-38
|53
|
5
|Спартак
|30
|14
|8
|8
|41-32
|50
|
6
|ЦСКА
|30
|12
|12
|6
|56-40
|48
|
7
|Ростов
|30
|12
|7
|11
|43-46
|43
|
8
|Рубин
|30
|11
|9
|10
|31-38
|42
|
9
|Кр. Советов
|30
|11
|8
|11
|46-44
|41
|
10
|Ахмат
|30
|10
|5
|15
|33-45
|35
|
11
|Факел
|30
|7
|11
|12
|22-31
|32
|
12
|Оренбург
|30
|7
|10
|13
|34-41
|31
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|29-51
|30
|
14
|Урал
|30
|7
|9
|14
|30-46
|30
|
15
|Балтика
|30
|7
|5
|18
|33-42
|26
|
16
|Сочи
|30
|5
|9
|16
|37-48
|24
|25.05
|16:30
|
Зенит – Ростов
|2 : 1
|25.05
|16:30
|
Краснодар – Динамо
|1 : 0
|25.05
|16:30
|
Кр. Советов – Пари НН
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Рубин – Сочи
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
Балтика – Локомотив
|1 : 3
|25.05
|16:30
|
Факел – Ахмат
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Оренбург – Спартак
|0 : 0
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|21
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|24
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|24
|1
|5
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|25
|1
|4