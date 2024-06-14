Открываем шампанское!

Это случилось: голкипер сборной России Матвей Сафонов перешел в «Пари Сен-Жермен»! Как сообщалось ранее, 25-летний вратарь обойдется французскому суперклубу в 20 миллионов евро. Контракт подписан на пять лет — до 2029 года.

О скором трансфере Сафонова стало известно в конце мая. Сам Матвей, его представители и близкие до последнего отрицали все слухи, связанные с «ПСЖ». До финального тура РПЛ он был сконцентрирован на игре за «Краснодар», с которым завоевал серебряные медали чемпионата, поучаствовал в товарищеском матче сборной России, после чего отправился в Париж. 28 мая Сафонов успешно прошел медобследование перед переходом в «ПСЖ».

Однако 7 июня Baza сообщила о том, что Матвею запретили выезд из России, так как он должен бывшей жене 60 миллионов рублей. Эта сумма накопилась из невыплаченных алиментов (в 2021 году у Сафонова и его экс-супруги Анастасии родилась дочь Майя). Как сообщал «Чемпионат», «ПСЖ» изначально был в курсе всех сторонних дел российского голкипера и не сомневался в том, что ситуация разрешится.

14 июня Сафонов официально представлен в качестве футболиста «ПСЖ» — клуб подготовил видеопрезентацию российского голкипера, а сам он провел фотосессию с футболкой парижской команды. Из этого следует вывод, что все препятствия на пути к «ПСЖ» Сафонов преодолел.

«Пари Сен-Жермен» берет российского вратаря на замену Кейлору Навасу — коста-риканский голкипер летом покинул «ПСЖ», так как у него завершился контракт. Прямым конкурентом Сафонова за место в основе будет вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма. Сообщалось, что Матвей был одной из приоритетных целей парижан, поэтому переход состоялся так рано — во Франции еще даже не открылось трансферное окно.

Фото ФК «Краснодар»

Из-за участия в чемпионате Европы Доннарумма пропустит старт предсезонной подготовки «ПСЖ», поэтому Сафонов какое-то время будет тренироваться без итальянца и чаще играть в межсезонье. По информации La Gazzetta dello Sport, летом французский клуб может поучаствовать в турне по Китаю, где, вероятно, Сафонов проведет первые товарищеские матчи за новую команду.

Первый официальный матч «ПСЖ» в новом сезоне намечен на 8 августа и пройдет в Пекине — именно там парижане сразятся с «Монако» Александра Головина за Суперкубок Франции.