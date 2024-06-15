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Сегодня, 17:45

Орлов — об Артуре: «Пока он показывает 50 процентов своего потенциала. Если не 40»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Комментатор Геннадий Орлов порассуждал о возможной конкуренции в «Зените» Артура и Максима Глушенкова.

— Глушенков — конкурент Артура? Я бы не был столь категоричен. Не стоит привязывать Максима к конкретной позиции. Он универсален. Может появиться и в центре, и слева, и справа. И даже вторым нападающим.

Глушенков — это игрок неограниченных возможностей. Так что я не уверен, что именно Артур окажется в запасе. Считаю, бразилец вообще пока показывает процентов 50 от всего своего потенциала. А то и 40. Он еще освоится и прибавит, как и молодой Педро. Оба южноамериканца могут на фланге обыграть один в один, отдать голевую передачу, пробить. Артур хоть и левша, но и правой играет неплохо, он предрасположен к комбинационному футболу. Глушенков не пропадет. Семак найдет ему оптимальное место на поле, — сказал Орлов «СЭ».

Артур перешел в «Зенит» в январе 2024 года из «Палмейраса». Он сыграл 17 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.

Максим Глушенков. «Глушенков — игрок неограниченных возможностей. А что дали «Зениту» Ахметов и Фернандес?» Мнение Орлова

ФК Зенит
Артур (Зенит)
Геннадий Орлов
Максим Глушенков
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 25 1 4
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