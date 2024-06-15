Орлов — об Артуре: «Пока он показывает 50 процентов своего потенциала. Если не 40»

Комментатор Геннадий Орлов порассуждал о возможной конкуренции в «Зените» Артура и Максима Глушенкова.

— Глушенков — конкурент Артура? Я бы не был столь категоричен. Не стоит привязывать Максима к конкретной позиции. Он универсален. Может появиться и в центре, и слева, и справа. И даже вторым нападающим.

Глушенков — это игрок неограниченных возможностей. Так что я не уверен, что именно Артур окажется в запасе. Считаю, бразилец вообще пока показывает процентов 50 от всего своего потенциала. А то и 40. Он еще освоится и прибавит, как и молодой Педро. Оба южноамериканца могут на фланге обыграть один в один, отдать голевую передачу, пробить. Артур хоть и левша, но и правой играет неплохо, он предрасположен к комбинационному футболу. Глушенков не пропадет. Семак найдет ему оптимальное место на поле, — сказал Орлов «СЭ».

Артур перешел в «Зенит» в январе 2024 года из «Палмейраса». Он сыграл 17 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.