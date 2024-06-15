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15 июня, 22:33

Нагорных — об уходе Гильерме: «Он хочет еще поиграть»

Зарина Халимхонова
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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал уход из клуба вратаря Маринато Гильерме.

«Безусловно, Гильерме — это легенда клуба. Он был 17 лет в команде — это рекорд. Но у любого выдающегося футболиста рано или поздно заканчивается спортивная карьера. Думаю, мы с Гильерме сможем еще поработать в другом качестве.

Пока он считает, что еще в состоянии достаточно прилично играть. Если у него есть такое желание, то всячески ему поможем. «Локомотив» — это его родной дом, куда он всегда сможет вернуться. Мы обсудим дальнейшую жизнь уже после окончания его карьеры», — приводит слова Нагорных «РБ Спорт».

По окончании сезона-2023/24 Гильерме покинул «Локомотив» в связи с истечением контракта. Предполагается, что 38-летний вратарь может прийти в «Пари НН».

Источник: РБ Спорт
Маринато Гильерме
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Нагорных
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2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
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 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
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12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
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 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
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