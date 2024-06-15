Нагорных — об уходе Гильерме: «Он хочет еще поиграть»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал уход из клуба вратаря Маринато Гильерме.

«Безусловно, Гильерме — это легенда клуба. Он был 17 лет в команде — это рекорд. Но у любого выдающегося футболиста рано или поздно заканчивается спортивная карьера. Думаю, мы с Гильерме сможем еще поработать в другом качестве.

Пока он считает, что еще в состоянии достаточно прилично играть. Если у него есть такое желание, то всячески ему поможем. «Локомотив» — это его родной дом, куда он всегда сможет вернуться. Мы обсудим дальнейшую жизнь уже после окончания его карьеры», — приводит слова Нагорных «РБ Спорт».

По окончании сезона-2023/24 Гильерме покинул «Локомотив» в связи с истечением контракта. Предполагается, что 38-летний вратарь может прийти в «Пари НН».