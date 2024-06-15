Чичерин: «В «Спартаке» Соболев на первых ролях, а как будет в «Зените» — неизвестно»

Бывший одноклубник Александра Соболева по «Крыльям Советов» Никита Чичерин прокомментировал возможный переход форварда «Спартака» в «Зенит».

«Потянуть уровень он, безусловно, потянет. На сегодня Соболев — один из лучших и самых ярких наших нападающих. Регулярно забивает, когда ничего его не отвлекает, и он в хорошей форме.

Вопрос в том, насколько сильно на него рассчитывают? Потому что есть пример Вани Сергеева с набором отличных качеств, который играет не так много, как мог бы играть в любом российском клубе.

Поэтому тут вопрос в перспективах, ведь в «Спартаке» Саня на первых ролях, а как будет в «Зените» — неизвестно. Хотелось бы, чтобы российские футболисты, переходя из клуба в клуб, прогрессировали, а не наоборот», — цитирует Чичерина Metaratings.ru.

В сезоне-2023/24 27-летний Соболев провел 34 матча за «Спартак» во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 9 результатных передач.