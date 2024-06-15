Орлов — о Глушенкове в «Зените»: «Он умеет делать на поле все»

Комментатор Геннадий Орлов оценил возможный переход в «Зенит» атакующего полузащитника «Локомотива» Максима Глушенкова.

— Глушенков в «Зените»? Это стало бы реальным усилением. Он умеет делать на футбольном поле все: и сам забивает, и готовит атаки. Маневренный, техничный, выносливый. Уверен, быстро найдет общий язык с бразильцами. Человек отдал за сезон 18 голевых передач. Ну о чем тут еще можно говорить? Он впишется в команду Семака. Поверьте, бразильцы оценят его по достоинству, увидев, что Максим быстро нащупает их ритм игры. Но давайте для начала дождемся официальной информации.

Конечно, сине-бело-голубым нужен еще один диспетчер. Весной эти функции стал брать на себя почему-то Барриос. Но колумбиец, бывало, «обрезался». Он хорош в отборе, а в созидании... Нет, ему сложно выполнять роль разыгрывающего. И пасы его не назовешь остроумными. У него этого нет. Эталон игрока на этой позиции — конечно, Пирло, который сразу же после отбора одной передачей мог отрезать защитников и вывести партнера на ударную позицию, — сказал Орлов «СЭ».

Глушенков выступает за «Локомотив» с января 2023 года. В сезоне-2023/24 он провел за красно-зеленых 38 матчей во всех турнирах, забил 8 мячей и сделал 21 результативную передачу.