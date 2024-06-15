Медведев — о возможном переходе Козлова в «Зенит»: «Если хотите питаться слухами, изжогу быстро заработаете»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о том, что сине-бело-голубые активируют опцию выкупа полузащитника «Балтики» Данилы Козлова. Ранее об этом сообщал «РБ Спорт».

«Если хотите питаться слухами, изжогу быстро заработаете», — сказал Медведев «СЭ».

Козлов перешел в «Балтику» из «Зенита» в зимнее трансферное окно. Он провел за калининградцев 15 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,8 миллиона евро.

В минувшем сезоне «Балтика» финишировала на предпоследнем месте в турнирной таблице чемпионата России и вылетела в первую лигу.